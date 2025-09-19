Inloopbijeenkomst over bijzonder transformatortransport door Nieuwe Pekela goed bezocht

NIEUWE PEKELA – Woensdagavond vond in buurthuis De Kiepe een inloopbijeenkomst plaats over de aanstaande transformatortransporten door onder anderen de gemeente Pekela. De avond werd geopend door burgemeester Jaap Kuin en was bedoeld om inwoners te informeren over de planning, de route en de gevolgen voor de omgeving.
Op zes zondagen in oktober en november worden zes enorme transformatoren vervoerd vanuit Veendam naar Ter Apelkanaal. Daar worden ze geplaatst om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit. Het transport is een samenwerking tussen TenneT, Wagenborg en Royal Smit.
De transformatoren zijn indrukwekkend van formaat: 12 meter lang, 3,5 meter breed, bijna 6 meter hoog en met een gewicht van maar liefst 313.000 kilo – vergelijkbaar met een Boeing 747.
In Nieuwe Pekela gaat de route via de Veendammerweg, over de Onstwedderbrug en de Onstwedderweg naar de N366 richting Stadskanaal. Voor het transport moeten onder meer straatmeubilair en een deel van de Onstwedderbrug tijdelijk verwijderd worden.
Burgemeester Kuin benadrukte dat mogelijke schade goed is afgedekt: „Ik ga ervan uit dat er helemaal niks gebeurt, maar het is goed om alles van tevoren goed af te regelen.”
De aanwezige tientallen bezoekers waren zichtbaar onder de indruk van de omvang van het project. Eén van hen verwoordde het treffend in het Pekelder dialect: „Normoal kiek je hier noar op Discovery en nou kin je ’t gewoon in Pekel zain.”
Bron en foto’s: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg