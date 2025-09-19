K6 Tegen Kanker organiseert fietstocht voor het goede doel

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 1 november 2025 organiseert de stichting K6 Tegen Kanker voor de 9e keer een fietstocht voor het goede doel.
De tocht met als naam ‘ Herfsttocht’ biedt deelnemers meerdere mogelijkheden. Ze kunnen kiezen om op de ATB te fietsen en op de racefiets. Daarbij kennen de ATB routes drie niveaus, die allen met voorrijdend worden gefietst.
Goed doel
K6 is bezig de vorige actieperiode af te sluiten. En dat was een Tovertafel te realiseren voor Beatrixoord. Bart Kruizinga: “Daar komt nogal wat bij kijken. Levering, planning, plaatsing, inregelen en dan de officiële overdracht. Inmiddels is de Tovertafel gearriveerd en zal deze binnenkort worden geplaatst en dan kan de overdracht plaatsvinden. Inmiddels oriënteren we ons op een nieuw goed doel en zal de bekendmaking op 1 november voor de start plaatsvinden.”
Info
– start / finish De Meet in Bellingwolde
– voorinschrijving noodzakelijk via inschrijven@k6tegenkanker.nl
– ATB routes
35 km rustig tempo
45 km gemiddeld tempo
55 km snel tempo
– racefietsroute
70 km (gefietst in 1 groep)
– pauze Vriescheloo met door vrijwilligers gebakken taarten etc…
Bron: K6 tegen Kanker
Catharina Glazenburg