DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Op woensdag 20 augustus omstreeks 18:00 uur ontstond op de B436 gevaar op de weg toen een tot nu toe onbekende bestuurder van een zwarte Mercedes bij knooppunt Kirchborgum bij een wegafsluiting de Audi van een 53-jarige man inhaalde. De politie is op zoek naar getuigen die het rijgedrag van de Mercedes-bestuurder hebben gezien of die informatie over de bestuurder kunnen verstrekken.
Papenburg
Op 15 september raakte tussen 11.00 en 13.30 uur op de parkeerplaats van supermarkt OBI in Papenburg een zwarte Skoda Kamiq beschadigd. De materiële schade bedraagt circa € 1.500,-. De veroorzaker verliet zonder toestemming de plaats van het ongeval. Getuigen met informatie over de bestuurder of de omstandigheden van het ongeval worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/926-0.
Meppen
Vanmorgen vond omstreeks 4:50 uur op de B70 tussen de kruisingen Esterfeld en Schützenhof een incident plaats. Een tot nu toe onbekende bestuurder wisselde plotseling van rijstrook. Een bestuurder van Seat moest uitwijken en botste tegen de vangrail. Getuigen met informatie over het onbekende voertuig of de bestuurder ervan worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.
Neubörger
Tussen woensdag 23.00 uur en donderdag 05.00 uur zijn onbekende daders een bedrijfspand aan de Steintange in Neubörger binnengedrongen. Daar hebben ze een tractor opengebroken. Ze hebben de aan de buitenkant gemonteerde gps-ontvanger en een bewakingsunit uit het voertuig gestolen. De schade bedraagt circa € 13.400,-. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.
Börger
Tussen woensdagavond 22.00 uur en donderdagochtend 08.30 uur drongen tot dan toe onbekende daders het sportcentrum van een club aan de Waldstraße in Börger binnen. De daders stalen uit het kantoorpand drie geldkistjes met contant geld. De schade bedraagt circa € 2.500,-. Getuigen die ten tijde van het incident verdachte personen of voertuigen in de Waldstraße hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Sögel via 05952/93450.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg