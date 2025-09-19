Literair concert Rondom de Toren van Babel in Veenborg Welgelegen

SAPPEMEER – Op 28 september 2025 komen musici Elizabeth Kooy, Gertie Bruin en Nynke Eekhof samen met auteur Vamba Sherif naar Borg Welgelegen in Sappemeer met hun nieuwste concept, namelijk een literair concert met als titel: Rondom de Toren van Babel.
Middenin de chaos van wereldnieuws, (tegen)stemmen en onbegrip bouwen we samen aan een nieuwe Toren van Babel. Lukt het ons om elkaar te verstaan? Begrijpen we elkaar?
In dit literaire concert gaat het publiek mee op een zwerftocht Rondom de Toren van Babel. Een mythische toren, gebouwd door de mens, die uiteindelijk uiteenviel door onbegrip. Op deze zwerftocht luisteren we naar persoonlijke verhalen, eigen werk en eigenzinnige muziekkeuzes. Soms weet je niet wat je hoort, soms hoor je bekende melodieën. Musici, schrijver en luisteraars bouwen gedurende het concert aan een plek waar we elkaar, hopelijk, voor één uur, verstaan en begrijpen.
Pianist Nynke Eekhof (Groningen), accordeonist Gertie Bruin (Sappemeer), zangeres Elizabeth Kooy (Hurdegaryp). Schitterden al eerder met het programma ‘Einder’. In hun nieuwe programma werken ze samen met schrijver Vamba Sherif (Groningen). Hun programma bestaat uit eigen teksten en composities en ook muziek van romantische en moderne componisten zoals Duparc, Liszt, Hosokawa, Ives en Debussy.
De eerste try-out was een groot succes in Huize Stol Vennema in Baflo, dus mis deze kans niet om dit prachtige literaire concert Rondom de Toren van Babel bij te wonen en acheraf met de makers te spreken over de voorstelling.
Aanvang: 14.30 uur I zaal open: 14.00 uur
Adres: Veenborg Welgelegen, De Vosholen 60, 9611 TD Sappemeer
