Luisterwandeling: Winschoten aan de Horizon!

WINSCHOTEN – Je bent ergens opgegroeid, maar je vertrekt. Als je terugkomt ben je zelf veranderd en de plek die je zo goed dacht te kennen is ook anders. Hoe krijg je weer voeling met de plek waar je vandaan komt?
Tom Tieman van het gezelschap Ruimtereis reflecteert met vijf creatievelingen op hun jeugd in Winschoten. Een plek die ze heeft gevormd en die blijft terugkeren in hun werk en in hun leven. Opgroeiend in Winschoten zijn ze hun horizon elders gaan zoeken, omdat ze het gevoel hadden dat hun leven zich ergens anders af moest spelen. Toch blijven ze verbonden aan Winschoten. De plek die je kunt verlaten, maar die je nooit helemaal los kunt laten.
Winschoten aan de Horizon is een luisterwandeling door en langs het centrumgebied. Een filmische, dichterlijke, muzikale, theatrale en essayistische ode van vijf kunstenaars aan de stad die ze voortbracht en waarmee ze onlosmakelijk verbonden zullen blijven.
De route van circa vier kilometer start en eindigt bij de Lutherse Kerk in het centrum. Bezoekers krijgen een koptelefoon met gps-systeem en starten in een gekozen tijdslot. Elke vijf minuten vertrekt een nieuwe deelnemer, zodat de wandeling een intieme ervaring blijft. De luisterwandeling is onderdeel van de viering van 200 jaar Winschoten als stad.
Praktische informatie
Data: 18 en 19 oktober, 22 t/m 26 oktober, 31 oktober t/m 2 november
Tijden: dagelijks tussen 11.00 en 16.00 uur
Locatie: Lutherse Kerk, centrum Winschoten
Meer informatie vindt u HIER.
Bron: Janneke Eefsting
Catharina Glazenburg