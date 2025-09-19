Opname kerkdienst vanuit de protestantse gemeente in Blijham te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 21 september zenden we een opname uit van zondag 14 september vanuit de protestantse gemeente in Blijham. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Wedde, Vriescheloo, Blijham en Bellingwolde.
Voorganger: Dhr. Dijkstra
Schriftlezing: Jeremia 36 vers 1-8 en vers 21-32
Thema: “Het verbond”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 21 september uitgezonden en maandagavond 22 september om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Catharina Glazenburg
Bron: Gert Wubs