Presentatie Theaterprogramma vanBeresteyn met optreden van Ernst Jansz

VEENDAM – Op zaterdag 27 september presenteert vanBeresteyn feestelijk het nieuwe theaterseizoen 2025–2026 tijdens de jaarlijkse Seizoenspresentatie. Bezoekers krijgen deze avond een uniek inkijkje in het programma, met theaterpreviews van mooie, grappige, ontroerende en verrassende voorstellingen die komend seizoen te zien zijn.
Na een korte pauze volgt de feestelijke afsluiting met een spetterend optreden van Ernst Jansz, bekend van Doe Maar.
Ernst Jansz kan terugkijken op een veelbewogen muzikaal leven. Zijn bijdrage aan de Nederlandse popmuziek, in het bijzonder aan de Nederlandstalige popmuziek, is niet te onderschatten.
Na de legendarische hippieband CCC Inc. richtte hij in 1978 Doe Maar op en sindsdien zingt hij alleen nog in het Nederlands.
Hij wordt begeleid door Guus Paat op gitaar en Richard Wallenburg op bas.
De Seizoenspresentatie is onderdeel van OET!, een bruisend programma van 26 t/m 28 september waarin bezoekers kunnen proeven van al het moois dat vanBeresteyn te bieden heeft.
Datum: zaterdag 27 september 2025
Aanvang: 19.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn