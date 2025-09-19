Soulband DRENTH brengt eerbetoon aan de ziel van soul en rhythm & blues

VALTHERMOND – Soul die je voelt in je buik en rhythm & blues die rechtstreeks het hart in gaat.
DRENTH – Tribute to the Soul – brengt een eerlijke ode aan de grootheden van het genre, in een
avond vol groove, nuance en bezielde arrangementen.
Zangeres Annemiek Drenth staat centraal, gedragen door een hechte band van ervaren muzikanten.
Toetsen, bas, gitaar, drums en achtergrondzang, aangevuld met een koor, zorgen samen voor een rijk
en gelaagd geluid. Geen verkleedpartij of imitatie, maar muziek die recht uit de ziel komt. Het repertoire bestaat uit tijdloze klassiekers van Aretha Franklin, Marvin Gaye, Etta James, Al Green, Black Pumas en The Teskey Brothers. Bekende nummers worden met liefde en aandacht gebracht, soms herkenbaar en meeslepend, soms in een verrassend nieuw jasje.
De setting in d’Rentmeester is bewust intiem gekozen: theateropstelling in plaats van dansvloer. Zo
ontstaat er ruimte om te luisteren, de verhalen achter de muziek binnen te laten komen en je te laten raken door de gelaagdheid en de energie van de band. DRENTH zoekt het vuur én de verstilling op, met muziek die in al haar puurheid laat horen waarom soul en rhythm & blues nog altijd springlevend zijn.
Praktische informatie:
Vrijdag 26 september 2025
Zaal open: 19:30 uur
Start concert: 20:15 uur
www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner
Catharina Glazenburg