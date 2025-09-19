Startsein Nationale Kraanwaterdag in de provincie Groningen

WESTERLEE – Woensdag 24 september geven Waterbedrijf Groningen, gemeente Oldambt en CBS Het Baken in Westerlee samen het startsein voor de Nationale Kraanwaterdag in de provincie Groningen. De aftrap vindt plaats bij CBS Het Baken in Westerlee. Daar staan allerlei activiteiten rondom kraanwater op het programma. Leerlingen ontdekken waarom water drinken gezond is en hoe belangrijk het is om bewust met water om te gaan.
Nationale Kraanwaterdag
Nationale Kraanwaterdag is een jaarlijks initiatief van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven. De dag benadrukt drinkwater als fundament van een gezond leven en laat kinderen ervaren waarom kraanwater de beste keuze is voor hun gezondheid.
Dit jaar vindt de zesde editie van Nationale Kraanwaterdag plaats. Door het hele land worden door de drinkwaterbedrijven, ondersteund door partners als JOGG en GGD, op meer dan 50 scholen en bso’s gastlessen gegeven en events georganiseerd rondom water. In Maastricht wordt de Nationale Kraanwaterdag landelijk feestelijk geopend door de basisschoolleerlingen samen met drinkwaterbedrijf WML. Dit ter ere van hun 100ste verjaardag als waterbedrijf. Verder organiseren alle waterbedrijven regionale openingen. Kraanwater is niet zomaar een dorstlesser. Het is de basis van onze volksgezondheid. In een tijd waarin Nederlandse kinderen dagelijks worden overspoeld door online- informatie over gezondheid en voeding, wordt het steeds belangrijker dat zij begrijpen wat goed is voor hun lichaam.
Water for Life
Op woensdag 1 oktober organiseert CBS Het Baken ook een sponsorloop. De opbrengst van deze sponsorloop gaat naar Water for Life. De gemeente Oldambt en Waterbedrijf Groningen doen beide ook een bijdrage aan de sponsorloop.
Stichting Water for Life, sinds 2004, vindt dat iedereen recht heeft op betrouwbaar drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daarom geven zij mensen in arme wijken in Afrikaanse en Aziatische stedelijke gebieden toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Om dit te realiseren wordt er samen gewerkt met lokale waterbedrijven (zonder winstoogmerk) en publieke diensten.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg