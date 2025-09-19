vanBeresteyn opent seizoen met een koninklijke bluesavond van Erwin Java

VEENDAM – Het nieuwe seizoen van Theater vanBeresteyn wordt op vrijdagavond 3 oktober spectaculair afgetrapt met de Kings of the Blues Try-Out, de allereerste theatervoorstelling van dit seizoen!
Erwin Java, bekend van zijn succesvolle show Cuby’s Blues, brengt samen met zijn band een muzikale hommage aan de drie legendarische blueskoningen: BB King, Albert King en Freddie King.
De avond staat bol van iconische blueshits zoals ‘The Thrill is Gone’, ‘Oh, Pretty Woman’, ‘Born Under a Bad Sign’, ‘Palace of the King’, ‘When Love Comes to Town’ en ‘Going Down’. Het belooft een onvergetelijke ervaring te worden voor alle liefhebbers van de blues.
Erwin Java staat op het podium met een indrukwekkende line-up van muzikanten. Samen met zijn band en een blazerssectie brengt hij de onvergetelijke sound van de Amerikaanse bluesgrootheden tot leven. Speciale gastvocalisten Marlon Pichel, Sean Webster en Kat Riggins zorgen voor een extra dosis flair en energie.
Datum: Vrijdag 3 oktober 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
