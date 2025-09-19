Veiligheidsdag in Veendam: leerzaam én leuk voor jong en oud

VEENDAM – Op vrijdag 10 oktober 2025 verandert het Museumplein in Veendam in een bruisend centrum van veiligheid en bewustwording. Tijdens de jaarlijkse Veiligheidsdag, georganiseerd door de gemeenten Veendam, Pekela en Midden-Groningen, krijgen bezoekers van alle leeftijden de kans om op een interactieve manier kennis te maken met uiteenlopende veiligheidsvraagstukken.
Van 12.00 tot 19.00 uur kunnen bezoekers op het Museumplein ontdekken wat ze moeten doen bij een brand, hoe ze een drugslab herkennen en wat de juiste stappen zijn bij een hartstilstand. Ook cybercriminaliteit, forensisch onderzoek en reanimatie komen uitgebreid aan bod. Diverse organisaties, waaronder politie, brandweer, defensie, Ambulancezorg Groningen en het Rode Kruis, zijn aanwezig om hun expertise te delen.
Voor kinderen is er volop vertier: een springkussen van de brandweer, een kijkje in een echte politieauto en ambulance, en speelse activiteiten die veiligheid op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen.
De Veiligheidsdag maakt deel uit van de landelijke Week van de Veiligheid en biedt een unieke kans om in gesprek te gaan met hulpverleners, jongerenwerkers en veiligheidsprofessionals. Ook is er informatie beschikbaar over opleidingen en beroepen binnen de veiligheidssector.
Datum: Vrijdag 10 oktober
Aanvang: 12.00 t/m 19.00 uur
Toegang: Gratis
Locatie: Museumplein, Veendam
Een dag vol kennis, actie en ontmoeting – mis het niet!
Bron: parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg