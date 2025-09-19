Voorleesactiviteit: Ik ben wie ik ben! in bibliotheken Westerwolde

WESTERWOLDE – Van 10 tot en met 17 oktober organiseren de bibliotheken van Westerwolde samen met de gemeente Westerwolde speciale voorleesuurtjes voor kinderen. Centraal staat het thema diversiteit en inclusie, met het prentenboek Prinses Kevin.
Kevin is een prinses die zich niets aantrekt van wat anderen denken. Hij leent een jurk, hakken en make-up en is gewoon zichzelf. Het verhaal laat zien dat verkleden juist bedoeld is om anders te zijn en dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht verwachtingen.
Tijdens de voorleesuurtjes kunnen kinderen zelf meedoen. Ze mogen glitter op hun gezicht, zich verkleden en op de foto gaan. Zo vieren we samen dat iedereen zichzelf mag zijn.
De voorleesuurtjes vinden plaats op de volgende momenten:
⦁ Vrijdag 10 oktober, 10.15 – 11.15 uur, bibliotheek Ter Apel
⦁ Maandag 13 oktober, 10.00 – 11.00 uur, bibliotheek Blijham
⦁ Woensdag 15 oktober, 10.00 – 11.00 uur, bibliotheek Vlagtwedde
⦁ Vrijdag 17 oktober, 14.30 – 15.30 uur, bibliotheek Bellingwolde
De voorleesactiviteiten maken deel uit van Kleurrijk Westerwolde. Dit programma wordt officieel geopend op Coming Out Day, zaterdag 11 oktober, bij het Hof van Sellingen. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen inwoners diversiteit vieren tijdens een informatiemarkt. Hier gaan bezoekers in gesprek met lokale organisaties, delen verhalen en ontdekken samen hoe inclusiviteit vorm kan krijgen in Westerwolde.
Bron: Lilian Zielstra
Catharina Glazenburg