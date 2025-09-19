Wethouder Reiny Kuiper brengt werkbezoek aan galerie Spavento

NIEUWE PEKELA – Wethouder Reiny Kuiper keek woensdag z’n ogen uit bij het werkbezoek aan galerie Spavento aan de Albatrosstraat in Nieuwe Pekela.
Galeriehouder is kunstenaresse Rolien Schrik (1965). Zij exposeert haar eigen werk in Spavento (Italiaans voor schrik) die sinds het begin van de zomer is geopend. De wethouder was onder de indruk van haar werken en vooral de veelzijdigheid ervan.
Portretten (van oa bekende Nederlanders), landschappen, bloemen, dieren, zeegezichten en foto’s . Geen genre is haar vreemd.
Schrik leerde zichzelf schilderen, vertelde ze de wethouder en dat resulteerde in meer dan tweehonderd schilderijen waarvan een deel is verkocht.
In de toekomst wil Schrik ook workshops gaan geven in de galerie die donderdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur is geopend.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg