Eredienst in hervormde kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk te Bourtange nodigt u uit voor de eredienst van zondag 21 september a.s., waarin hun oud-predikant ds. W.J. Menkveld uit Urk hoopt voor te gaan. De dienst begint om 9.30 uur.
De Schriftlezingen komen uit 1 Koningen 19:9-18 (openbaring van God aan Elia) en Markus 14: 17-21 (de ontmaskering van Judas).
Na afloop van de dienst drinken we koffie in de kerk. Van harte welkom; neemt u een gast mee?
Graag tot a.s. zondag!
Bron: De kerkenraad
Catharina Glazenburg