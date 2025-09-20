Fietsster gewond bij aanrijding Stadskanaal

STADSKANAAL – Bij een aanrijding tussen een fiets en een auto is vanmiddag een vrouw gewond geraakt.
Het ongeval vond rond drie uur vanmiddag op de Dwarsweg, ter hoogte van het terrein van de scouting, plaats. Door onbekende oorzaak werd een vrouw op een fiets door een personenauto aangereden. Zij kwam daarbij met haar been onder een van de achterwielen van de auto bekneld te zitten.
Het slachtoffer werd door de brandweer onder de auto vandaan gehaald. Hiertoe werd de auto op blokken gezet. Omstanders verleenden assistentie door een zichtscherm vast te houden.
De vrouw is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
Bron: 112regioflits
Catharina Glazenburg