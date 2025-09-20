Kinderraad en leden gemeenteraad verzamelen afval tijdens de World Cleanup Day 2025

STADSKANAAL – Vanmorgen ging de kinderraad samen met enkele leden van de gemeenteraad en
andere enthousiasten afval verzamelen. Ze gingen op pad met afvalprikkers en vuilniszakken. Het startpunt was bij de ingang van het Gemeentehuis in Stadskanaal.
Kinderburgemeester Levi Prins had als wens om in 1 dag zoveel mogelijk afval op te ruimen: “Ik vind het heel leuk dat Stadskanaal meer is opgeruimd en hopelijk blijft dat ook zo!”
Het doel was om tijdens deze World Cleanup Day samen zo veel mogelijk afval op te halen: dat is gelukt! Er was een leuke samenwerking tussen de kinderraad en de raadsleden!
Bron en foto’s: Gemeente Stadskanaal
Catharina Glazenburg