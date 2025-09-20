DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen 2 september 15.00 en 19 september 10.15 uur is aan de Wesuweer Straße in Haren bij een caravan ingebroken. De dader opende op onbekende wijze een afgesloten venster en ging er met contant geld vandoor. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen: 05932/72100.
Weener
Gistermiddag is een 66 jarige inwoner van Weener naar het ziekenhuis in Leer gebracht, nadat hij om vijf uur op de Landesstraße in Weener met zijn e-bike ten val kwam. Hij bleek onder invloed van alcohol te verkeren. In het ziekenhuis is op last van de politie bloedonderzoek gedaan.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg