Luchtvaartclub Veendam blaast 50 kaarsjes uit en trekt massa bezoekers

VEENDAM – De Veendammer Luchtvaartclub vierde vandaag haar 50-jarig jubileum met een drukbezochte open dag die alle verwachtingen overtrof. De opkomst was maar liefst drie keer hoger dan voorzien, dit tot grote verrassing van de organisatie.
De club, opgericht in maart 1975, bestaat dit jaar precies een halve eeuw. Wat ooit begon aan de Kokweg is sinds 2011 gevestigd aan de Polluxweg. Waar vroeger werd gevlogen met benzinemotoren, kiest men tegenwoordig vrijwel altijd voor elektromotoren. Ondanks het feestelijke karakter van de dag, klinkt er ook een kritische noot: de club is dringend op zoek naar een nieuw veld, maar krijgt tot nu toe weinig medewerking van de gemeente. “Ik wou dat ze in actie kwamen,” verzucht voorzitter Bakker, “maar ik krijg ze niet in beweging.”
Met zo’n 50 leden, waarvan de gemiddelde leeftijd rond de 65 ligt, is de club een hechte gemeenschap van luchtvaartliefhebbers. Een bijzondere aanwezige was Willie Scholte, 88 jaar oud, oprichter én nog steeds actief lid. “Een jonge hond,” zoals hij liefdevol wordt omschreven door zijn medeleden.
De open dag trok niet alleen lokale bezoekers, maar ook internationale belangstelling. Een bezoeker uit Spanje kwam speciaal langs om de festiviteiten mee te maken, wat het jubileum een extra glans gaf.
De Veendammer Luchtvaartclub kijkt met trots terug op een halve eeuw passie voor modelvliegen en hoopt dat de gemeente spoedig haar vleugels uitslaat om de club te helpen aan een nieuw onderkomen.
Bron: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
