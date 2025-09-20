Moonlightwalk groot succes met record deelname en opbrengst

VEENDAM – De leukste wandeling bij maanlicht van Veendam die vrijdagavond voor de 8ste keer werd gehouden en met 1448 wandelaars van start ging heeft een bedrag van € 14.480 euro opgebracht.
De deelnemers, die samen de circa 6 km lange wandeltocht hebben gelopen, werden verrast met diverse optredens, leuke acts en bijzondere belevenissen. De organisatie was wederom in vertrouwde handen van de Lionsclub Veendam.
Lionsclub Veendam heeft besloten de opbrengst van de Nedmag Moonlightwalk te bestemmen voor deelname van basisscholen aan het programma De Schoolschrijver. Dit initiatief biedt inspirerend lesmateriaal om het leesplezier te vergroten, wat van groot belang is gezien de afname van het aantal lezende kinderen. De Schoolschrijver brengt verhalen tot leven in de klas en maakt lezen leuk op allerlei manieren.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg