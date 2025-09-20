VLAGTWEDDE – Oldtimers verzamelden zich in Vlagtwedde voor hun najaarsrit
Vanmorgen verzamelden ruim 70 leden en hun bijrijders van de Veteranen Vrachtwagen Vereniging Noord Nederland zich bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde zich voor hun najaarsrit.
De rondrit ging naar Haselünne waar ze de lunch gebruikten en weer terug naar Vlagtwedde voor een buffet.
Het “Rijdend erfgoed, transport zoals het ooit was” zoals ze het zelf omschrijven, willen ze graag in stand houden.
Tekst en foto’s Geert Smit
Foto: Geert Smit
