Publiek geniet van het Fashion Event in Winschoten

WINSCHOTEN – Vandaag konden bezoekers van het Fashion Event op het Israëlplein in Winschoten niet alleen genieten van spectaculaire catwalkshows, maar ook in de 19 deelnemende winkels de laatste trends en must-have outfits ontdekken.
De najaarscollectie van 2025 barst van de kleur en karakter. Aardetinten zoals camel, donkergroen en steengrijs blijven de basis, maar bordeauxrood, poederroze en lavendel maken een verrassende entree. Ook materialen als leer, ribfluweel en fluffy breisels staan centraal, samen met elegante prints zoals ruiten, bloemenmotieven en krijtstrepen.
Het was aan het begin van de middag prachtig weer, met volop zon. Veel mensen namen een kijkje bij de modeshow.
Het Fashion Event is inmiddels een vaste traditie in Winschoten en staat bekend om de inspirerende presentaties en de gezellige sfeer. De modeshows worden gepresenteerd door ladyspeaker Agnes Kamp, afkomstig uit de modewereld. Voor de muzikale omlijsting zorgde dj Roy Nomden, die de catwalk vult met vrolijke beats en energieke klanken. Ook de dansgroep van het Kunstencentrum in De Klinker gaf, onder leiding van Ina Possel, een optreden.
Bron en foto’s: Anneke de Vries
Catharina Glazenburg