Toertocht met oldtimer trekkers van Stichting Bovem door Westerwolde

WESTERWOLDE – Stichting Bovem uit Bourtange organiseerde vandaag voor haar leden een toertocht met oldtimer trekkers.
Maar liefst 39 leden namen deel aan de tocht. De start vond plaats in Blijham bij de familie Kor aan de Hoofdweg. Vanuit daar ging de route door Wedde, langs Niemans Meuln in Veelerveen en via Vriescheloo naar Bourtange.
In Bourtange werden de deelnemers gastvrij ontvangen door Harris Vieregge. Hier konden zij een kijkje nemen in zijn museum met onder meer houten kinderspeelgoed, modeltreinen, oude auto’s en brommers en authentiek timmermansgereedschap. Voor de deelnemers stond tevens een warme maaltijd klaar.
De laatste stop van de tocht was bij de familie Tammes in Wedde.
Foto’s: Jan Glazenburg, HIER vindt u in twee delen meer foto’s
Catharina Glazenburg