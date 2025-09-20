Tweede Kamerlid Eric van der Burg bezoekt Kamp de Beetse

SELLINGEN, VLAGTWEDDE – Al jaren zet wethouder Giny Luth zich samen met vele vrijwilligers in om Kamp de Beetse meer landelijke bekendheid te geven. Het verheugde haar dan ook bijzonder dat Tweede Kamerlid Eric van der Burg (VVD), woordvoerder buitenlandse zaken en cultuur, vrijdag uitgebreid de tijd nam om zich te verdiepen in de bijzondere en beladen geschiedenis van het kamp.
Kamp de Beetse is buiten de regio nauwelijks bekend, terwijl de plek een even indrukwekkende als ingrijpende geschiedenis kent. “Het is hoog tijd dat Kamp de Beetse dezelfde erkenning krijgt als Kamp Westerbork, Kamp Vught en Kamp Amersfoort,” aldus Luth.
Een confronterend voorbeeld hiervan is de lijst met namen van de 906 Joodse mannen die in Kamp de Beetse verbleven. Slechts drie van hen keerden terug. De lijst, die onlangs naar Amsterdam is gebracht, vermeldt niet alleen de namen maar ook de plaatsen van overlijden. Namen als Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau en Sobibór geven een huiveringwekkend beeld. “Ik weet zeker dat deze lijst nu op de juiste plek zal komen,” aldus Luth.
Vrijwilligers gezocht
Wie een bijdrage wil leveren aan het levend houden van deze geschiedenis kan zich melden als vrijwilliger via: infokampdebeetse@gmail.com.
Persoonlijk bezoek
Het bezoek van Van der Burg vond plaats op persoonlijke uitnodiging van wethouder Luth. Het ging nadrukkelijk niet om een officieel bezoek aan de gemeente Westerwolde.
’s Avonds verzorgde de voormalig staatssecretaris op uitnodiging van het NUT Vlagtwedde een lezing tijdens de opening van het nieuwe seizoen. Daarin nam Van der Burg de aanwezigen mee in het huidige politieke landschap van Nederland. Hij gaf inzicht in de verschillende processen en verhoudingen die in een democratie tot besluitvorming leiden. Uiteraard was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
Catharina Glazenburg
Foto’s: Giny Luth