Vandalen steken zandbak scholen Vlagtwedde in brand

VLAGTWEDDE – Gisteravond of vannacht is het beschermingsnet over de zandbak bij de MFA ’t Aambeeld in brand gestoken.
De kleuters zullen maandag geschrokken en verdrietig zijn als ze zien dat het beschermende net over hun nieuwe zandbak in brand is gestoken. Dit is waarschijnlijk gisteravond of vannacht gebeurd. Omwonenden melden op de Facebookpagina’s van de scholen dat ze gisteravond vuurwerk hebben gehoord.
De scholen gaan de camerabeelden bekijken en er wordt aangifte gedaan. Heeft u iets gehoord/gezien? Neem dan contact op met de politie 0900-8844 of met Sander Zijlstra (directeur Clockeslach) of Natasja Smit (directeur De Zaaier). Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.
Afgelopen voorjaar hebben CBS de Zaaier en OBS de Clockeslach in Vlagtwedde samen de Stichting Groen schoolplein MFA Vlagtwedde opgericht. Winkeliersgroep Vlagtwedde doneerde 1.000 euro als stimulans voor de realisatie van het groene schoolplein. Ouders van beide scholen hebben hard gewerkt om er een mooi schoolplein van te maken en daar hoort natuurlijk ook een zandbak bij. Helaas moeten ze nu constateren dat deze vernielingen zijn aangericht.
Foto’s: Geert Smit
Catharina Glazenburg