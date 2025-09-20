Veel te beleven bij Stadskanaal onder Stoom

STADSKANAAL, VEENDAM, NIEUW-BUINEN – Vandaag was de eerste dag van het jaarlijks evenement: Stadskanaal onder Stoom. Naast stoomtreinen waren er ook stoommachines te zien in allerlei soorten en maten en rond het station van de STAR in Stadskanaal was van alles te beleven.

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat Europa is bevrijd na de Tweede Wereldoorlog. De oorlog en de daaropvolgende wederopbouw hebben een behoorlijke invloed op onze regio gehad en zonder spoor in Nederland had de wederopbouw er heel anders uitgezien. Het gastmaterieel dat dit jaar naar Stadskanaal is gekomen heeft hier rechtstreeks mee te maken:

Stoomloc NS 7853 is een Zwitserse locomotief, van hetzelfde type als na de oorlog tweedehands van de Zwitserse spoorwegen is overgenomen voor de wederopbouw

Dieselloc WD 33 (NS 162) is in 1944 op het strand van Normandië aan land gekomen, kwam kort na de bevrijding in dienst van de NTM en daarna van de NS in het noorden

Dieselloc 2225 is in 1955 gebouwd in het kader van de Marshallhulp, naar een Amerikaans ontwerp. Ook onze eigen Oost-Duitse locomotieven de 52 8060 en 52 8082 speelden een belangrijke rol bij de wederopbouw van (Oost-)Duitsland en hebben daarna nog ruim 40 jaar in vredestijd dienst gedaan.

Speciale gast is dit jaar stoomlocomotief 7853 van de Museum Buurtspoorweg uit Haaksbergen. Deze locomotief is in 1910 in Zwitserland gebouwd door de Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur. Deze locomotief, type ‘Tigerl’, zal ook in het klein te zien zijn. Een schaalmodel op stoom zal ook rijden tijdens Stadskanaal onder Stoom! De ‘grote’ 7853 zal op beide dagen overwegend rijden tussen Stadskanaal en Nieuw-Buinen.

Uitgebreide dienstregeling met meerdere stoomlocomotieven

Ze rijden dit weekend niet alleen tussen Stadskanaal en Veendam, maar ook van Stadskanaal naar Nieuw-Buinen. De meeste treinen tussen Stadskanaal en Veendam worden gereden door de stoomlocomotieven 52 8060 en 52 8082. Twee dikke stoomkanjers in actie dus! De 7853 zal metname te zien zijn tussen Stadskanaal en Nieuw Buinen. Daarnaast komen ook de historische diesellocomotieven in actie, waaronder loc 162 van de gelijknamige stichting en loc 2225, het zusje van onze eigen 2278. Bekijk hier de complete dienstregeling

Modelspoorbeurs en modeltreinen

In de rijtuigenloods op het station Stadskanaal is een modeltreinbeurs. Diverse handelaren in modelspoorartikelen zijn hier aanwezig. Daarnaast kun je de Delftse Modelbouwverening vinden met een grote modelspoorbaan.

Stoomtractoren en -machines

Bij het station Stadskanaal zijn diverse stoomtractoren en -machines te zien zoals de stoomketel behorend bij onze eigen stoomkraan en prachtige Foster 3″ en 4″ stoommachines. Ook is de Genzelbahn aanwezig met hun stoomlocomotief in schaal 1:7.

Historische schepen

Bij het station Stadskanaal zijn diverse historische schepen te zien. Bij de Stationsbrug kunt u de “Jatrie” bezichtigen. De “Jatrie” is een historisch vrachtschip, type Groninger Steilsteven, gebouwd in 1930 in Oude Pekela. Vanaf de Stationsbrug bij het station Stadskanaal kunt u een vaartocht maken richting het centrum van Stadskanaal met stoomraderboot “De Jonge Wachter”. Deze boot is afkomstig van Museum de Wachter uit Zuidlaren. Met een dagkaart voor Stadskanaal onder Stoom kunt u met deze boot mee. Ook Snikke ‘Dieverdoatsie’ is van de partij. Met de Snikke is het mogelijk om een vaartocht van / naar Bareveld te maken. Meer informatie over de schepen.

Voor de kinderen

Een ritje met de stoomtrein maken is voor jong en oud altijd een belevenis. Maar tijdens Stadskanaal onder Stoom is er ook van alles te doen voor de kinderen. Zo kun je op een luchtkussen en je kunt je laten schminken. En wat te denken van een ritje in de vuurloze stoomlocomotief of met de pomplorrie op emplacement Stadskanaal?

Praktische informatie

Parkeren

Komt u met de auto naar de Stadskanaal onder Stoom? Let er dan op dat u niet bij het station Stadskanaal kunt parkeren. Aan de Gasselterstraat (N378) te Stadskanaal, bij Stopaq, is een speciale parkeerplaats ingericht. U wordt d.m.v. borden of verkeersregelaars naar deze parkeerplaats verwezen.

Vanaf hier rijdt een mooie historische pendelbus naar het station Stadskanaal. U kunt ook wandelen, de wandeling is ca 10 minuten. Stapt u op te Veendam? Dan kunt u de auto bij het station Veendam parkeren.

Fiets- en rolstoelvervoer

Fietsvervoer is tijdens Stadskanaal onder Stoom niet mogelijk. Komt u met een rolstoel? In de treinen tussen Stadskanaal en Veendam kunnen rolstoelen mee.

Morgen, zondag, kun u Stadskanaal Onder Stoom ook nog bezoeken.

Foto’s: Johannes Velthuis, klik HIER voor meer foto’s.

Catharina Glazenburg