Veendam sportief in landelijke top 3 Sportgemeente 2024‑2025

VEENDAM – Gemeente Veendam heeft opnieuw laten zien dat sport en bewegen hoog in het vaandel staan. Tijdens de verkiezing Sportgemeente van het Jaar 2024‑2025 behoorde Veendam tot de drie finalisten, samen met Gouda (de uiteindelijke winnaar) en Nissewaard. De bekendmaking van de winnaar vond plaats op 18 september 2025 tijdens het jaarcongres van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in Venlo. Hoewel de titel dit jaar naar Gouda ging, is de nominatie een mooie erkenning voor de inspanningen van Veendam om inwoners in beweging te krijgen.
Met het platform Veendam Beweegt laat de gemeente zien dat sport breed wordt opgepakt: van beleid en evenementen tot laagdrempelige voorzieningen in de openbare ruimte. Projecten zoals de Skills Garden, waar sport, spel en ontmoeting samenkomen, en regelingen als het Veendam Beweegt Sportfonds en het Jeugdfonds Sport & Cultuur maken sport en bewegen toegankelijk voor iedereen.
De finaleplaats laat duidelijk zien dat sport en bewegen stevig verankerd zijn in de gemeente. De nominatie zorgt voor landelijke zichtbaarheid en biedt inspiratie om het sport- en beweegbeleid verder te stimuleren en te verankeren voor de toekomst.
Bron: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg