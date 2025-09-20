Werken op een molen? Meld je aan!



GRONINGEN – In het nieuwe jaar biedt de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen (MsMOG) een unieke kans voor iedereen met passie voor molens en erfgoed. Vanaf januari 2026 starten we weer met twee bijzondere opleidingen – en jij kunt erbij zijn.



Opleiding tot moleninstandhouder

Leer je snel en ben je handig? In 25 intensieve, maar inspirerende weken leer je alles wat nodig is om een molen in topconditie te houden: van techniek en onderhoud tot veilig werken. Na deze modulaire opleiding kun je zelfstandig aan de slag op een van onze molens.



Opleiding tot molenaar (DHM-getuigschrift)

Wil je een stap verder en de eeuwenoude kunst van het malen écht beheersen? Kies dan voor de internationaal erkende opleiding tot (wind)molenaar. Deze vakopleiding van ca 30 maanden staat onder auspiciën van het Gilde van Molenaars; het examen en getuigschrift worden afgelegd bij De Hollandsche Molen (DHM).

Ervaringsverhaal – Jacco de Maat

“Mijn doel was molenaar worden, maar ik had niet elk weekend tijd. Dankzij de opzet bij MsMOG is het gelukt. In 2018 raakte ik als technisch commissielid en aankomend gids bij MsMOG betrokken. Mijn doel was molenaar worden, maar elke zaterdag 1,5 à 2 jaar lessen zat er met een jong gezin (twee pubers) niet in. In 2021 kon ik als laatste kandidaat instromen in de opleiding tot instandhouder voor korenmolens met zelfzwichting. Op 13 mei 2022 slaagde ik als eerste van een groep van vier. Daarna volgde ik de opleiding instandhouder poldermolens met Oud-Hollands gevlucht (zeilen). Daarmee begon ik medio 2023; 9 december 2023 heb ik die ook behaald. Omdat mijn kinderen inmiddels ouder waren en ik gevraagd was te helpen met opleiden, koos ik er óók voor het DHM-examen te doen. Op 18 april 2025 slaagde ik. De interne MsMOG-opleiding (instandhouder) en de Gilde-opleiding met DHM-examen sluiten binnen MsMOG goed op elkaar aan. Ook als je later elders verdergaat, merk je dat beide goed op elkaar aansluiten. Mijn doel: in enkele jaren molenaar worden zonder alle weekenden vol te plannen is gelukt. Ik werk met veel plezier op de molen en geef (onder auspiciën van een instructeur) les” aldus Jacco de Maat (54), instandhouder, molenaar en lid van het Leerteam van MsMOG.

Waarom meedoen?

⦁ Samen leren, samen werken en deel worden van een eeuwenoude traditie.

⦁ Kosten van de opleiding tot moleninstandhouder worden door het bestuur van MsMOG vergoed.

⦁ Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

⦁ Toelating op basis van geschiktheid én volgorde van aanmelding.



Voorlichtingsmiddag

Benieuwd of dit iets voor jou is? Kom naar onze voorlichtingsmiddag op zaterdag 29 november 2025 in de molenschuur in Noordbroek. U hoort alles over inhoud, begeleiding en toekomstmogelijkheden.

⦁ Aanmelden: ⦁ secretaris@msmog.nl

⦁ Meer informatie: ⦁ www.msmog.nl/115

Grijp deze kans om deel uit te maken van een levend stuk Nederlands erfgoed. Wie weet sta jij binnenkort zelf op de stelling — met de wind in de zeilen!

Bron: Bert Steenhuizen

Catharina Glazenburg