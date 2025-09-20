Westerwolde ontvangt Muntendam in eerste competitiewedstrijd 2025/2026

VLAGTWEDDE – “Nieuwe ronde, nieuwe kansen”. Met dit credo zullen zowel Westerwolde als Muntendam vast en zeker de wedstrijd van komende zondagmiddag op sportpark De Barlage in Vlagtwedde tegemoet treden.

Met in het achterhoofd dat de eerste “klap meteen een daalder waard is”, zal het publiek zondagmiddag zonder meer van een aantrekkelijk duel kunnen genieten. Met name voor Muntendam staat er in dit duel iets op het spel. Na de rechtstreekse degradatie vorig seizoen uit de derde klasse, na elf jaar daarin een stabiele factor te zijn geweest, zal men alles in het werk stellen zich te herpakken in de hoop het verloren terrein weer zo snel mogelijk goed te maken.

Misschien juist daarom heeft men Robert Nieborg, zij het met tussenpozen, al voor het achtste jaar aangesteld als trainer. Voor Westerwolde is het voor de nieuwe trainer Mark Kruize (naar eigen zeggen) zaak zich zo snel mogelijk veilig te spelen om daarna te kijken wat er eventueel nog meer in het vat zit.

Na het mislopen van een plaats in de nacompetitie het vorig seizoen, zou het voor de Vlagtwedders op zich al een prijs zijn dit seizoen wel deel te nemen aan deze nacompetitie. Het vertoonde spel vanuit de gespeelde oefen- en bekerwedstrijden geeft de burger voldoende moed dat dit doel nu wel bereikt zal kunnen worden. Kortom, vanuit beider perspectieven kan het een leuke wedstrijd op De Barlage worden en na afloop hebben beide teams en hun aanhang dan waarschijnlijk ook al wel een beeld van hoe de vlag erbij hangt met het oog op het verdere verloop van de competitie.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Muntendam is dhr. R. Hiemstra. De wedstrijd op sportpark De Barlage aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde begint om 14.00 uur. Pupil van de week is Luc Kuiper, spelend in Westerwolde JO11-1. De entree bij deze wedstrijd is gratis; wel wordt er ook nu weer deelname aan de verloting op prijs gesteld door één of meerdere programmablaadjes te kopen. Hierbij opgemerkt dat i.v.m. het niet tijdig gereed zijn van de nieuwe omslagen, nog een keer met het restant van het vorig seizoen moeten worden werken. Bij de wedstrijd tegen Veelerveen op zaterdag 4 oktober zullen er hopelijk nieuwe omslagen kunnen worden gebruikt.

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Muntendam is Michel Buls uit Vlagtwedde met zijn bedrijf Financieel Beheer. De oprichter en eigenaar van het bedrijf is de sponsor van de wedstrijdbal bij het duel van deze middag. Het moge algemeen bekend zijn dat Michel als lid van de v.v. Westerwolde ook al gedurende een aantal jaren de volledige administratie van de vereniging verzorgt. De v.v. Westerwolde is Michel Buls Financieel Beheer dan ook zeer erkentelijk voor het schenken van de wedstrijdbal bij de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen, die tussen Westerwolde en Muntendam.

Bron: HJ Pleiter

