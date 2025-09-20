MUSSELKANAAL, VEENDAM – Zorggroep Meander verkoopt woonservicecentrum A-Horst in Musselkanaal aan Lenferink Groep Zwolle. De verkoop is nu definitief. De overdracht van het gebouw vindt half januari 2026 plaats.
Volgens Zorggroep Meander is het huidige aanbod van zorgappartementen in de regio Musselkanaal groter dan de (toekomstige) vraag. Daardoor is er al langere tijd leegstand. Bovendien is het gebouw verouderd en niet geschikt voor zwaardere zorg, aldus Meander. “Het is voor Zorggroep Meander financieel niet houdbaar om dit gebouw in beheer te houden; de focus ligt op het verlenen van zorg en niet op het verhuren van vastgoed” melden ze op hun website.
Wat betekent de verkoop voor bewoners?
Zorggroep Meander gaat met alle bewoners in gesprek om te kijken wat passend is bij hun wensen en zorgvraag. Dit vraagt om maatwerk. Bewoners, die dit wensen, kunnen als deze woonomgeving past bij hun zorgvraag blijven wonen in de A-Horst. Zij kunnen (wijk)zorg blijven ontvangen van Zorggroep Meander. Lopende huurcontracten worden overgedragen aan Lenferink Groep Zwolle.
Voor een aantal bewoners is A-Horst in de toekomst wellicht geen geschikte woonlocatie meer, omdat hun zorgvraag toeneemt en zij beter passende zorg kunnen ontvangen in een woonzorgcentrum (verpleeghuis). Wanneer een andere woonlocatie passender is, ondersteunt en begeleidt Zorggroep Meander hen daarbij.
Wat betekent de verkoop voor medewerkers?
Medewerkers van de A-Horst blijven in dienst bij Zorggroep Meander. Ook met hen vinden individuele gesprekken plaats.
Bron: Zorggroep Meander
Catharina Glazenburg