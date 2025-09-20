Zorggroep Meander verkoopt woonservicecentrum A-Horst in Musselkanaal

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 20 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

GELEIDELIJKE AFKOELING | VRIJ KOELE WEEK

De warme periode van gisteren en vandaag is maar van korte duur want morgen is het nog maar 17 of 18 graden, terwijl het vandaag opnieuw kan stijgen tot 24 graden (en dat werd het gisteren ook). Maar er is ook al wat meer bewolking gekomen en er is al een drup regen mogelijk. Toch is er tot een eind in de middag nog wat zon, in de namiddag en vanavond is de kans groot dat er af en toe regen gaat vallen. Het wordt vanavond vochtig weer en de wind is vandaag zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwestenwind.

Vannacht blijft het daarna bewolkt met af en toe wat regen, maar morgen is dat voorbij en dan komen er opklaringen bij, met ’s middags nog een enkele bui. Maximum morgen rond 18 graden en windkracht 3 tot 4 uit zuidwest tot west, morgenavond is er windkracht 4 tot 5 uit west tot noordwest.

Begin vogende week waait de wind uit noordwest tot noord. Dat geeft frs weer met zon, soms een bui, maxima van16 grdenn en minima rond 8 graden. Woensdag zijn er nog wolkenvelden met kans op een bui maar daarrna is het droog en vrij zonnig. De temperatuur zal eind van de volgende week niet veel veranderen.