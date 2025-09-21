Auto raakt van de weg aan de Woortmanslaan in Wildervank

WILDERVANK – Op de Woortmanslaan in Wildervank is zondagmiddag een auto van de weg geraakt. De bestuurder, die vanuit de richting Wildervank in de richting van de Kielsterachterweg reed, verloor in de bocht de macht over het stuur.
De wagen kwam in de berm, botste tegen een boom, waarna de auto in de bosschage tot stilstand kwam. De hulpdiensten waaronder twee ambulances en de brandweer, kwamen ter plaatse.
De inzittende is door de brandweer uit het voertuig gehaald en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De doorgaande weg werd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie
Catharina Glazenburg