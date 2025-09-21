Brand in leegstaande woning Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Een brand heeft vanmorgen een leegstaande woning aan de Ekamperweg in Finsterwolde in de as gelegd.
Rond zes uur vanmorgen werd brandweer Finsterwolde gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Ekamperweg in Finsterwolde. Omdat de brand bij de melding reeds uitslaand was heeft de meldkamer opgeschaald naar middelbrand, waarmee ook de hoogwerker en de tankautospuit van brandweer Winschoten werden opgeroepen.
De brandweer zette in op het behouden van de naastgelegen schuur. Door de harde wind ging er veel vliegvuur richting PKF post ook daar werd met succes op ingezet. Het woonhuis is onbewoond en kan als verloren worden beschouwd.
Rond acht uur was de brand volledig onder controle. Het gasbedrijf heeft gas bij de woning afgesloten, waarna de brandweer ook de laatste brandjes kon blussen.
Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.
Bron: Veiligheidsregio Groningen
Catharina Glazenburg