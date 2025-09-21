Herfstfair in Vesting Bourtange trekt veel bezoekers ondanks herfstweer

BOURTANGE – Dit weekend stond Vesting Bourtange opnieuw in het teken van de jaarlijkse Herfstfair. Rond het schilderachtige Marktplein en op diverse bastions waren zo’n zeventig kramen opgesteld met een breed aanbod aan producten die perfect passen bij de herfstsfeer.
Bezoekers konden er genieten van decoraties, tuinmeubelen, antiek, brocante, jams en chutneys, kleding en nog veel meer. Ook de winkels in de vesting waren geopend en op de terrassen was het tussen de buien door met een hapje en drankje goed toeven.
De markt werd opgeluisterd met livemuziek. Zaterdag trad de regionale blues-rockformatie 1787 voor het eerst op in Bourtange. Zondag zorgden Assassenachs meets Dewar voor een bijzondere muzikale samenwerking met een breed repertoire aan folkmuziek. Voor kinderen waren er volop activiteiten, waaronder een kinderplein bij de molen.
Een bijzonder hoogtepunt vond vanmiddag om 15.00 uur plaats, toen het Bourtanger Exercitiepeloton een demonstratie kanonschieten verzorgde.
Tijdens de fair waren ook de musea in de vesting geopend. Bezoekers met een entreekaart konden naast de markt ook de rijke geschiedenis van Bourtange beleven.
Ondanks het wisselvallige herfstweer met enkele stevige buien, werd de Herfstfair goed bezocht. Extra bijzonder was dit jaar dat Bourtange onlangs werd opgenomen in de lijst van de vijftig mooiste plekjes ter wereld – een eervolle vermelding die tijdens de fair voor nog meer trots en sfeer zorgde.
Foto’s: Johannes Velthuis, klik HIER voor meer foto’s
Catharina Glazenburg