HSV Rhederbrug organiseert jaarlijkse viswedstrijd

Foto: Jacob Musch
- CG - Gemeente Westerwolde, Sport

BELLINGWOLDE – Traditiegetrouw wordt op de derde zaterdag in september een gezamenlijke viswedstrijd georganiseerd door de drie hengelsportverenigingen in de regio. Dit jaar was HSV Rhederbrug gastheer van het evenement.

Er waren 23 deelnemers, waarvan er maar liefst 22 vis wisten te vangen. Er werd gevist vanaf de steigers langs het Boelo Tijdenskanaal. In de vroege ochtend was het nog prachtig weer en liet de vis zich goed vangen. Na tien uur werd het echter een stuk rustiger aan de waterkant.

Uitslag viswedstrijd

  1. J. Kuiper – 11.000 gram
  2. G. Ammersken – 4.440 gram
  3. S. Katuin – 4.420 gram
  4. J. Smid – 3.800 gram
  5. L. Grijze – 3.520 gram
  6. H. Potze – 2.900 gram
  7. L. de Groot – 2.860 gram
  8. W. Teuben – 2.740 gram
  9. J. Duin – 2.600 gram
  10. Jhon Waalkers – 2.570 gram
  11. K. Thomas – 2.550 gram
  12. R. Vrieze – 2.480 gram
  13. H. Bos – 2.120 gram
  14. Jan Steenhuis – 2.020 gram
  15. Aike Geert Vering – 1.820 gram
  16. Gerard Bentlage – 1.790 gram
  17. H. van Veen – 1.500 gram
  18. T. Louis – 1.080 gram
  19. W. Ottenga – 1.050 gram
  20. D. Blokzijl – 580 gram
  21. F. van Dijk – 460 gram
  22. H. Drayer – 270 gram
  23. J. Musch – 0 gram

Bron en foto’s: Jacob Musch

Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.