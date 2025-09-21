HSV Rhederbrug organiseert jaarlijkse viswedstrijd

BELLINGWOLDE – Traditiegetrouw wordt op de derde zaterdag in september een gezamenlijke viswedstrijd georganiseerd door de drie hengelsportverenigingen in de regio. Dit jaar was HSV Rhederbrug gastheer van het evenement.
Er waren 23 deelnemers, waarvan er maar liefst 22 vis wisten te vangen. Er werd gevist vanaf de steigers langs het Boelo Tijdenskanaal. In de vroege ochtend was het nog prachtig weer en liet de vis zich goed vangen. Na tien uur werd het echter een stuk rustiger aan de waterkant.
Uitslag viswedstrijd
- J. Kuiper – 11.000 gram
- G. Ammersken – 4.440 gram
- S. Katuin – 4.420 gram
- J. Smid – 3.800 gram
- L. Grijze – 3.520 gram
- H. Potze – 2.900 gram
- L. de Groot – 2.860 gram
- W. Teuben – 2.740 gram
- J. Duin – 2.600 gram
- Jhon Waalkers – 2.570 gram
- K. Thomas – 2.550 gram
- R. Vrieze – 2.480 gram
- H. Bos – 2.120 gram
- Jan Steenhuis – 2.020 gram
- Aike Geert Vering – 1.820 gram
- Gerard Bentlage – 1.790 gram
- H. van Veen – 1.500 gram
- T. Louis – 1.080 gram
- W. Ottenga – 1.050 gram
- D. Blokzijl – 580 gram
- F. van Dijk – 460 gram
- H. Drayer – 270 gram
- J. Musch – 0 gram
Bron en foto’s: Jacob Musch
Catharina Glazenburg