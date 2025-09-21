Koffieconcerten in Oudeschans gevierd met feestelijk openingsconcert door Cinquenta

OUDESCHANS – Vanmorgen ging met het ensemble Cinquenta in het Garnizoenskerkje Oudeschans het 50-ste jubileumseizoen van start.
In februari is het 50 jaar geleden dat de welkomstwoorden: ” Welkom dames en heren in ons net gerestaureerde Garnizoenskerk voor ons allereerste concert. Fijn dat het mooi vol zit”, werden uitgesproken. Ook vanmorgen trad Willem Friedrich (83) weer op als gastheer. Achterin de kerk zat de heer Edo Edens (90). Samen zijn ze de initiatiefnemers van de koffieconcerten in de garnizoenskerk in Oudeschans, dit seizoen al 50 jaar ……….
Ook vanmorgen zat de kerk weer bomvol. Dat betekent dat er zo’n 165 bezoekers zijn, vertelde de heer Edens. De musici van het ensemble Cinquenta speelden een muzikale mix van composities die, door de tijd heen, in het kerkje bijzonder werden gewaardeerd; van het licht klassiek repertoire tot aan Mozart, salon- en Romani-muziek. Een waardig begin van het jubileumjaar.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg