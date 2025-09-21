DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen vrijdag 19 september 15.00 uur en zaterdag 20 september 08.00 uur drongen onbekende daders een garage aan de Tinner Bellenstraat in Haren binnen. Ze stalen uit een daar geparkeerde John Deere-tractor het GPS systeem. De politie Haren verzoekt getuigen contact op te nemen via (05932) 72100.
Papenburg
Gisteren vond omstreeks 13.30 uur op het fietspad langs de Flachsmeerstraße in Papenburg een ongeval plaats tussen twee e-bikerijders plaats. Een 34-jarige man reed over het fietspad van Papenburg richting Flachsmeer en zag op het fietspad een 56-jarige man met zijn e-bike niet staan. Dit resulteerde in een aanrijding. De 56-jarige raakte bij het ongeval ernstig gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De fietsen liepen lichte schade op.
Omstreeks 10.00 uur gistermorgen vond op de L51 in Papenburg een ernstig verkeersongeval plaats, waarbij in totaal vier voertuigen betrokken waren. Volgens de huidige informatie reed een 76-jarige bestuurder met zijn VW Passat met aanhanger richting Surwold. Volgens getuigen probeerde hij meerdere voorliggers in te halen. Bij het terugrijden naar de rechter rijbaan botste hij eerst op een Volvo en vervolgens op de linker rijbaan frontaal op een tegemoetkomende Mercedes-Benz. De Passat botste vervolgens tegen de zijkant van een Hyundai Kona.
De 76-jarige raakte tijdens het ongeval bekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer van Papenburg worden bevrijd. Hij werd, samen met de 59-jarige vrouwelijke bestuurder van de Mercedes en de 56-jarige mannelijke bestuurder van de Hyundai, naar het ziekenhuis gebracht. De 61-jarige vrouwelijke passagier in de Volvo raakte lichtgewond. Volgens de hulpdiensten zijn er geen levensbedreigende verwondingen gemeld.
De L51 was tijdens de reddings- en bergingswerkzaamheden volledig afgesloten. De totale schade wordt momenteel geschat op circa € 42.500,-.
Tussen vrijdag 19 september 18.00 uur en zaterdag 20 september 11.00 uur raakte op de parkeerplaats van de bioscoop in het Ems-Center in Papenburg een zwarte Honda Civic beschadigd. De veroorzaker is onbekend. De politie Papenburg verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg