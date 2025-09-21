Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Damclub Winschoten heeft in de week van 15 t/m 20 september flink aan de weg getimmerd om de damsport te promoten.

Het begon woensdag 17 september ’s middags met de jeugdafdeling in de bibliotheek van Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Woensdagavond kwamen de senioren A-groep voor de onderlinge competitie in actie en vrijdagavond begon om 18:30 uur de zogenaamde “Trainingsgroep” met begrijpelijke damtheorie. Deze “laagdrempelige” theorie wordt zodanig onderwezen dat het voor de beginnende dammer goed is te volgen. Woensdagavond en vrijdagavond wordt overigens gedamd in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten. Zaterdag 20 september is de Nationale damcompetitie begonnen. In deze 1e ronde ging het achttal van Damclub Winschoten voor de uitwedstrijd tegen DV. Warffum naar het Hogeland College.

Jeugdafdeling

Laas Bonnema uit Bad Nieuweschans en Julia Abraham uit Winschoten zijn woensdagmiddag geslaagd voor hun eerste damdiploma. De cursus behandeld in eerste instantie de spelregels, zoals hoe moet het dambord liggen (donker vakje aan de linkerhand) wit begint, slaan is verplicht, ook achteruit, echter meerslag gaat voor. Damslag gaat niet voor slaan met een schijf. Indien een schijf aan de overkant komt wordt het een dam. Aanraken is zetten. Na de combinatie mogen de schijven worden verwijderd. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coupe Turc. Indien niet weer gezet kan worden is de partij verloren. Wanneer niemand kan winnen is het remise en krijgt elk 1 punt, oftewel een zogenaamde puntendeling. Laas en Julia zijn onderhand begonnen met de cursus niveau 2. Deze cursus gaat stapje voor stapje verder in de theorie. Tevens komen diverse standaardcombinaties langs, zoals de Haarlemmer, Rentezet, Coupe Philippe, Coupe Royal. Daarnaast komt de ruil langs en oppositie, tempozet, vrijezet en achterlopen.

“Trainingsgroep”

Vrijdag 19 september gingen weer veel theoretische tips de revue passeren. Om 18:30 uur startte de groep met het bespreken van een zogenaamde “streefstand”. Dit is namelijk een stand die meestal tot winst leidt. Deze vrijdagavond werd de bezetting van veld 24 besproken. Na de theorie werden onderlinge wedstrijden gespeeld.

Warffum – Winschoten 8 – 8

Zaterdag 20 september is de wedstrijd Warffum – Winschoten in de 2e klasse A geëindigd in 8 – 8 onbeslist. Winst bij Winschoten was er voor Egbert Wierenga en Janick Lanting, aangevuld met remises van Johan Tuenter, Albertus Kamps, Rob Knevel en Geert Lubberink. Over 14 dagen staat zaterdag 4 oktober de eerste “thuiswedstrijd” Winschoten – Roden/Leek 2 op de planning. Roden/Leek 2 is koploper in de 2e klasse A na de 12 – 4 zege tegen HDC Hoogeveen 4.

Uitslagen 20 september 2e klasse A.

Roden/Leek 2 – HDC Hoogeveen 4 12 – 4

Hijken DTC 3 – Het Noorden 2 Groningen 5 – 11

Hijken DTC 4 – DCH Heerenveen 3 8 – 8

Warffum – Winschoten 8 – 8

De Vechtstreek Gramsbergen vrije ronde

Programma zaterdag 4 oktober 2025

DG Het Noorden 2 Groningen – Hijken DTC 4

HDC Hoogeveen 4 – Hijken DTC 3

Winschoten – Roden/Leek 2

De Vechtstreek Gramsbergen – Warffum

DCH Heerenveen 3 vrije ronde

WK dammen voor veteranen in Riga

Rob Knevel uit Winschoten neemt van maandag 22 t/m 26 september deel aan het WK dammen voor veteranen in Riga. Deze 60+ dammers werken 7 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 80 basisminuten + 1 bonusminuut per zet”.

Dit sterk bezet toernooi met een gemiddelde FMJD-rating van 2047 punten staat onder arbitrage van de Pool Jan Zioltkowski.

Bron: Geert Lubberink

Foto: Han Tuenter en Geert Lubberink

Catharina Glazenburg