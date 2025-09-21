Open Call om de betekenis van bomen en hun rol in het Groninger landschap te verkennen

BELLINGWOLDE – Voor de in mei 2026 verwachte expositie Geworteld daagt het MOW I Museum Westerwolde kunstenaars uit om de betekenis van bomen en hun rol in het Groninger landschap te verkennen.
Geworteld
Vanaf 17 mei 2026 duikt het MOW in de fascinerende wereld van bomen en bossen met de expositie Geworteld. Westerwolde kent een lange historie als bosrijk gebied. Oude beuken geven schaduw aan boerderijen. Rijen populieren omzomen rechte wegen en dikke eiken geven karakter aan kronkelige zandpaden. Bomen zijn een eyecatcher in het open veld of monumentale elementen in lommerrijke dorpsstraten. In bossen, tuinen en parken vind je een enorme soortenrijkdom, zeker hier op het platteland.
Bomen fascineren
Bomen zijn veel meer dan beeldbepalende elementen in het landschap. Ze zijn ook stille getuigen van de geschiedenis om hun heen. Wetenschappers verdiepen zich in wortelstelsels en boomkruinen en in talrijke verhalen en mythen spelen bomen een bijzondere rol.
Al eeuwenlang kennen mensen bomen betekenis toe. Kerstbomen hinten op de terugkeer van het licht, oranjebomen tekenen nationale trots, geboortebomen en herdenkingsbomen herinneren aan mensenlevens.
Open call
Met deze open call vraagt het museum kunstenaars om de wereld van bomen te verkennen. Ga op onderzoek, niet alleen naar bomen als beeldbepalend element in het landschap maar ook naar geschiedenissen, betekenissen, verhalen en mythen rond bomen in Westerwolde en het verdere Groninger ommeland.
Meedoen
Aanmelden kan tot 3 november 2025. Uitgebreide toelichting op het thema en alles over voorwaarden en inzenden lees je op hetmow.nl.
Over het MOW
Daar waar het weidse Oldambt het romantische Westerwolde ontmoet, vind je het MOW, een modern en eigenzinnig museum, met steeds weer nieuwe tentoonstellingen.
Website: https://hetmow.nl/bericht/geworteld
Bezoekadres museum: Hoofdweg 161 9695 AE Bellingwolde
Bron: Hesther Bakker
