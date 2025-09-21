VKSO & Westlands Mannenkoor treffend en verrassend in theater

ASSEN – Met meer dan zeventig jaar geschiedenis is het Westlands Mannenkoor één van de grootste en meest ervaren mannenkoren van Nederland dat ook nog eens een internationale reputatie kent en volle zalen trekt. Het Westlands Mannenkoor zorgt – 4 oktober a.s. in Theater de Nieuwe Kolk in Assen – samen met het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën, voor een verbluffend samenspel dat een breed publiek zal weten te raken.

Het VKSO dat na 15 jaar een unieke signatuur heeft ontwikkeld, speelt sinds 2010 met ongekend enthousiasme en succes in theaters, cultuurhistorische locaties, monumentale kerken en overige ludieke locaties binnen de Veenkoloniën van Noord-Nederland en Duitsland. Dit opvallende 65 koppig symfonieorkest onderscheidt zich door zich op hoog niveau te presenteren aan een breed publiek met de focus op een zeer gevarieerd programma. Van de mooiste klassiekers tot springlevende streektaalmuziek en van grensverleggende wereldmuziek tot de meest epische filmmuziek ooit gemaakt

Het programma van deze avond, laat zich niet in één woord vangen, maar beweegt zich tussen klassiek en hedendaags, tussen ingetogen en groots.

Het wordt een avond waarin klassieke koorwerken en iconische filmmuziek elkaar treffen in een programma dat net zo rijk is als verrassend.

Het vocale gedeelte bevat o.a. monumentale werken als het ‘Slavenkoor’ en ‘Gerusalem’ uit Verdi’s opera’s, het gedragen Priesterkoor van Mozart, het krachtige Jägerchor van Weber en het beeldende Landerkennung van Grieg. Ook klinkt het Sanctus uit Gounod’s Messe Solennelle, waarin het koor zich van zijn lyrische kant laat horen! Tevens komen bekende popsongs ruimschoots aan bod en brengt het Westlands Mannenkoor bekende liederen uit de ‘Glazenstad’ ten gehore!

De instrumentale werken nemen het publiek mee naar het witte doek: De iconische ‘Imperial March’ en ‘Main Title’ uit Star Wars, de meeslepende suite uit ‘Far and Away’ allen van J. Williams, de gepassioneerde thema’s uit’ The Mask of Zorro’ – J. Horner en de indrukwekkende theme uit ‘The Pacific’ – H. Zimmer

De muzikale leiding ligt in handen van Hans de Wit (Westlands Mannenkoor) en Lubertus Leutscher (VKSO), twee dirigenten die met hun eigen achtergrond zorgen voor balans, diepgang en dynamiek. Het koor wordt begeleid door het VKSO en pianist Martin van Broekhoven die beiden het muzikale fundament leggen onder de vocale passages.

Bron: Helma Leutscher

Foto Westlands Mannenkoor: eigen foto.

Foto VKSO: Henk Drenth

Catharina Glazenburg