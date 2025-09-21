Voor de laatste keer rommelmarkt in het Tehuis Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Op zaterdag 11 oktober 2025 zal in het Tehuis weer de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd worden.
U bent van harte welkom om te komen kijken of er wat voor u tussen zit, dat kan van 9.00-12.00 uur. Dit jaar zal ook de laatste keer zijn dat de rommelmarkt georganiseerd zal worden, dus kom vooral voor de allerlaatste keer nog één keer langs, er zal ook gelegenheid zijn om wat te drinken en iets lekker te eten!
Mocht u nog mooie spullen hebben die ze op de rommelmarkt mogen verkopen, dan kunt u die brengen bij het Tehuis op de volgende momenten:
Donderdag 9 oktober van 09.00-16.00 uur
Vrijdag 10 oktober van 09.00-13.00 uur
Ds S Tjadenstraat C40 Nieuwe Pekela
Bericht van de Hervormde Kerk Nieuwe Pekela
Catharina Glazenburg