Voor de laatste keer rommelmarkt in het Tehuis Nieuwe Pekela

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 21 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOELER WEER | MEESTENS DROOG

We hebben vanacht een flinke afkoeling gehad, want na de 23 graden van gisteren is het nog maar 14 tot 16 graden. Daarbij is er vrij veel bewolking met soms een paar opklaringen, maar juist vanmiddag valt er plaatselijk ook wat lichte regen. De wind gaat dan uit het noordwesten waaien en geeft eerst nog enkele windvlagen, maar later neemt de wind flink af.

Vanavond is er een zwakke westenwind en vannacht is er weinig wind. Er kunnen wat mistflarden ontstaan en de minimumtemperatuur is ongeveer 7 graden.

Morgen is daarna een vrij mooie dag met veel opklaringen en vooral wat stapelwolken, bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Lokaal kan nog een klein buitje vallen maar de meeste plaatsen zijn droog en het wordt ongeveer 16 graden. Ook dinsdag zijn er vooral opklaringen maar hooguit vaal er een paar kleine buien. De wind draait dinsdag naar het noordoosten. Daarna is er tot in het volgende weekend een matige tot vrij krachtige noordoosten- tot oostenwind met flinke zonnige perioden en droog weer. Maxima later in de week van 15 tot 17 graden.