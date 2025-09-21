Westerwolde begint op voortreffelijke wijze aan het nieuwe seizoen

VLAGTWEDDE – In een over het algemeen gelijk opgaande wedstrijd wat het veldspel betreft, heeft Westerwolde zondagmiddag 21 september de eerste drie punten in de nieuwe competitie in eigen huis weten te houden. Toch was de uiteindelijke 3 – 1 overwinning op Muntendam, voornamelijk gebaseerd op het aantal gecreëerde doelrijpe kansen, niet onverdiend te noemen. En daarmee werd het credo voorafgaand aan het duel, dat “de eerste klap een daalder waard is” dan ook bewaarheid. Een collectief sterk spelend Westerwolde liet er wat betreft de doelstelling m.b.t. het winnen van deze openingswedstrijd dan ook geen gras over groeien. Goede aanvallen en onomstreden, prachtige doelpunten zorgden dan ook voor de nodige feestvreugde bij de spelers zelf, de staf, maar ook de trouwe aanhang van de roodwitten.

Hoewel de eerste, over het algemeen kleine kansen in de wedstrijd voor de gasten uit Muntendam waren, was het Westerwolde dat in de 20e minuut toesloeg. Een fraaie aanval over de rechtervleugel, waarbij Kevin v.d. Laan broer René op een prima manier wegstak en laatstgenoemde de bal bij Sander van Hoorn deed belanden, was de aanzet tot een voorsprong. Vrij voor de deze middag verder prima keepende doelman Wijsbeek van Muntendam wist Van Hoorn de bal op simpele manier binnen te tikken: 1 – 0. Na deze openingstreffer zette Muntendam alle zeilen bij de gelijkmaker te forceren, maar doelman Timmer wist samen met zijn verdedigers succes voor de gasten te voorkomen. Wel werd uit een harde vrije trap de bovenkant van de lat van het Westerwolde-doel geraakt. Ook spits Rudie Bergman van Westerwolde had nog een uitgelezen mogelijkheid te scoren, maar vergat hierbij even dat hij ook een linker been heeft; met rechts vanaf links verdween de bal hopeloos langs het doel. Na vijfenveertig minuten voetballen kon scheidsrechter Hiemstra spelers en begeleiding dan ook met een 1 – 0 voorsprong voor Westerwolde naar de thee sturen.

Aan het begin van de tweede helft een sterker Westerwolde. Met de snelheid van René v.d. Laan als voornaamste wapen werd getracht de voorsprong te vergroten, maar onzorgvuldigheid in de afronding en een prima keepende goalie op hun pad zorgden er voor dat men moest wachten tot de 60e minuut eer er weer gejuicht kon worden. Na een prima aangesneden vrij trap vanaf links was het de koud in het veld staande Frank Riks die met zijn eerste balcontact de bal op fraaie wijze achter Wijsbeek kopte: 2 – 0. Nadat in de 74e minuut een doelpunt van Muntendam wegens buitenspel werd afgekeurd, was het Robin Gruben die in de 79e de aansluitingstreffer vanuit een scrimmage op het scorebord wist te laten aantekenen voor de Muntendammers: 2 – 1. Met name René v.d. Laan kreeg hierna nog een aantal goede kansen, maar doelman Wijsbeek wilde zich niet zonder meer bij een derde tegengoal neerleggen. Toch moest hij in de slotfase van de wedstrijd nog een keer capituleren. Kevin v.v. Laan soleerde toen vanaf links op een bijna onnavolgbare manier door de defensie van Muntendam, waarna de bal via Frank Riks bij de recht voor het doel staande René v.d. Laan terecht kwam. Vanaf een meter of acht haalde de jongste v.d. Laan de trekker feilloos over: 3 – 1. Bijna had er nog een 4 – 1 eindstand kunnen worden genoteerd. Een glaszuiver doelpunt werd in de slotminuut op advies van de assistent-scheidsrechter van Muntendam afgekeurd. Maar ook met de 3 – 1 overwinning kon het Vlagtwedder kamp met een goed gevoel de rest van de zondag ingaan.

Hopelijk kan nu met het motto “Een goed begin is het halve werk” het vervolg van de competitie worden ingegaan. De eerstvolgende horde die hierbij genomen moet worden is het altijd stugge Gieterveen. Zondag 28 september (aanvang 14.00 uur) wordt er dan ook afgereisd naar de Drentse dreven om te proberen de tweede driepunter bij te schrijven. Met de inzet van deze speelmiddag en het daaraan gekoppelde vertoonde spel zal men wat dat betreft een heel eind komen. En dit alles in de aanloop naar de enige echte Spetsebrugderby die voor zaterdagavond 4 oktober op het programma staat.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Wilco Huls (67e min. Joran Luijten) – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Mikai Luijten – Tim Huls – Kevin van der Laan – Luca Kiers – Sander van Hoorn (80e min. Lars te Bokkel) – René van der Laan – Rudie Bergman (58e min. Frank Riks)

Scheidsrechter: Dhr. R. Hiemstra uit Wagenborgen

Amusementswaarde: 7,5

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter

Catharina Glazenburg