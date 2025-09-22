Betoverende Franse film La Venue de L’Avenir in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 29 september is de Franse film La Venue de L’Avenir te zien in Filmhuis vanBeresteyn.
Deze betoverende film neemt het publiek mee op een reis door het hart van het 19e-eeuwse Parijs, waar kunst en persoonlijke verhalen samenkomen.
In La Venue de L’Avenir erft een groep neven en nichten onverwacht een verlaten huis op het platteland van Normandië. Al snel ontdekken ze dat hun voorouder, Adèle, een sleutelrol speelt in een diepgeworteld familiegeheim. De zoektocht van Adèle naar haar moeder brengt haar naar het bruisende Parijs van 1895.
Terwijl de afstammelingen Adèles voetsporen volgen, ontvouwen zich verrassende ontdekkingen die de geschiedenis van Parijs tot leven brengen.
De film wordt geprezen om zijn indrukwekkende verhaalstructuur, die langzaam maar zeker alle facetten van het familiegeheim blootlegt. Zoals de Filmkrant treffend omschreef: “Verrassend aangenaam kijkavontuur.” Dit maakt La Venue de L’Avenir tot een film die zowel kunstliefhebbers als fans van diepgaande familieverhalen weet te raken.
Filmkrant ‘Verrassend aangenaam kijkavontuur’
Datum: Maandag 29 september 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn