SELLINGEN – Brandweer Vlagtwedde en Heede oefenden samen
Maandagavond oefende de brandweer van Vlagtwedde samen met hun Duitse brandweercollega’s uit Heede.
Dit deden ze al af en toe maar ze willen de gezamenlijke oefeningen uitbreiden.
Het is gebleken dat de Duitse collega’s in sommige delen van het gebied van de brandweer van Vlagtwedde sneller ter plaatse kunnen zijn om bijstand te leveren dan onze Hollandse collega’s (Bellingwolde, Ter Apel).
Het is voor de inwoners dus belangrijk te weten dat ze nu al mogelijk Duitse brandweerlieden tegen kunnen komen op Nederlands grondgebied.
Daarom is het van wezenlijk belang dat de beide korpsen op de hoogte zijn van de werkwijze van de partners en dat maakt het samen oefenen erg belangrijk.
Vanavond werd er geoefend bij een bedrijf aan de Burgemeester Buiskoolweg in Sellingen.
Daar was een ongeval met een landbouwvoertuig waarbij 2 mensen bekneld raakten, de brandweer van Vlagtwedde kwam ter plaatse en kon de slachtoffers snel bevrijden, helaas brak er in de schuur van het bedrijf ook brand uit, waarbij twee mensen ook gewond raakten.
Daarvoor werd de brandweer van Heede opgeroepen ter assistentie. Zij kwamen met maar liefs drie voertuigen ter plaatse.
Nadat zij door hun Nederlandse collega’s van de situatie op de hoogte waren gebracht gingen zij het gebouw binnen en konden zij, de twee luid kermende, gewonden naar buiten brengen.
Eén van de knelpunten bleek toch wel de onderlinge communicatie te zijn.
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.
Geert Smit
Brandweer Vlagtwedde en Heede oefenden samen
SELLINGEN – Brandweer Vlagtwedde en Heede oefenden samen