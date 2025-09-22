Cittaslowdag in Exloo benadrukt belang van rust, streekproducten en beweging

EXLOO – Zondagmiddag vond in het Hallenhoes in Exloo de jaarlijkse Cittaslowdag plaats, georganiseerd door de gemeenten Borger-Odoorn en Westerwolde. De dag stond in het teken van genieten van lokale streekproducten, aandacht voor elkaar en het belang van een langzamer leefritme.
De officiële opening werd verricht door de burgemeesters Jan Seton (Borger-Odoorn) en Jaap Velema (Westerwolde).
Burgemeester Velema benadrukte in een gesprek het belang van het internationale keurmerk: “Het Cittaslow-label is voor onze gemeente steeds belangrijker: Bewust van waar je leeft, met wie je leeft, wat je eet, bewust zijn van je erfgoed, hoe uniek onze gemeentes zijn en dat je dat naar buiten toe uitdraagt met trots voor je inwoners, natuur en gebied” aldus Velema.
Naast de nadruk op onthaasten en het beleven van lokale tradities, werd ook het belang van beweging onderstreept. Jakob Rijnders van Dorpsraad Exloo benadrukte dat vitaliteit en actief buiten bezig zijn nauw samenhangen met de kernwaarden van Cittaslow. “Met Olympisch Exloo een zwaar woord voor met elkaar verenigd zijn, hebben we diverse verenigingen gevraagd om tijdens deze cittaslow hun sportieve activiteiten te laten zien en hiermee de mensen vitaal en gezond te houden. We doelen vooral op de jeugd om aan sport en beweging te doen”
Tekst, foto’s en video: Aike Godlieb, GenAmedia Nieuws
Catharina Glazenburg