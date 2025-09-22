Cultuurcentrum doneert entree Wildlands aan kinderen uit Oekraïne

WILDERVANK, EMMEN – Het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in Wildervank heeft onlangs een actie georganiseerd om kinderen uit Oekraïne, die momenteel in Wildervank verblijven, een onvergetelijke dag te bezorgen.
Tijdens een bevrijdingsconcert in april werd een bedrag van 250 euro ingezameld. Met die opbrengst zijn entreekaarten gekocht voor dierenpark Wildlands, zodat de kinderen die de gevolgen van oorlog uit eigen ervaring kennen, even konden ontsnappen aan hun zorgen en een dag vol plezier konden beleven.
Afgelopen zaterdag overhandigde het bestuur van het cultuurcentrum de toegangskaarten persoonlijk aan de kinderen. Ook kregen zij het resterende bedrag mee als zakgeld. Na de overhandiging vertrokken de kinderen vol enthousiasme naar het dierenpark, waar zij konden genieten van een dag vol plezier.
Bron: Carlo Westmaas
Foto: Jan Hiddes
Catharina Glazenburg