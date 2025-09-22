Dorpshuis De Wending viert 50-jarig bestaan met speciale Jazz Reünie

VEENDAM – Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan organiseerde Dorpshuis De Wending een bijzondere muzikale middag: een Jazz Reünie met niemand minder dan de Freetime Old Dixie Jazzband uit Enkhuizen. Deze band trad in het verleden regelmatig op tijdens de fameuze Jazz-avonden in De Wending en keerde nu speciaal terug voor deze feestelijke gelegenheid.
Harry Tepper (84) oprichter van Werkgroep Jazz Zuidwending, haalde in 1976 La Vida Jazzband naar Zuidwending. Hiermee was een jarenlange, zeer succesvolle ‘Zuidwendinger Jazz-traditie’ geboren. In de beginjaren werden jaarlijks 2 -en soms zelfs 3- concerten gehouden, en met twee bands per avond stond De Wending vol met enthousiaste bezoekers die luisterden naar, en dansten op de ‘New Orleans en Dixieland Jazz’-klanken in de grote zaal, of naar de meer ‘Mainstream Jazz’ en zelfs ‘Freejazz’ in de voorzaal. Grote namen als Jaap Dekker, Roelof Stalknecht en Milly Scott speelden in een uitverkochte De Wending. Als dank mocht Harry Tepper een LP van de Freetime Old Dixie Jazzband in ontvangst nemen.
Werkgroep Jazz Zuidwending bestond naast Harry Tepper uit: Bene van der Schuur, Koos Nieboer en Lukas Westra. In 2019 organiseerden Harry en Bene hun laatste Jazz-avond.
Let wel… Tussen 1976 en 2019 werden maar liefst 70 (!) Jazzavonden georganiseerd.
Het was geweldig dat de beide Jazz-mannen van het eerste uur nogmaals aanwezig waren bij dit 8e optreden van de Freetime Old Dixie Jazzband in De Wending, zij keken dan ook reikhalzend uit naar deze (hun!) -71e- geslaagde jazzmiddag.
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg