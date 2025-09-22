Friese Rijders schalen hulp naar Oekraïne verder op; Konvooi op klompen naar crisisgebied

HAULERWIJK – De oorlog in Oekraïne gaat een nieuwe, hardere fase in. Langs de NAVO-grens zijn de laatste tijd duidelijke ontwikkelingen zichtbaar en burgers worden steeds vaker getroffen door drone- en raketaanvallen. De nood aan voedsel, warmte en medische hulp groeit. Stichting De Friese Rijders –
in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste Nederlandse initiatieven voor hulptransport – schaalt daarom verder op. Met een vaste transportlijn naar Ternopil, Kiev en Odessa en in nauwe samenwerking met de Open Door Foundation werden inmiddels meer dan 1 miljoen mensen geholpen met voedselpakketten, medische hulpmiddelen en noodgeneratoren.
Delegatie ter plaatse – van inzamelen naar gerichter leveren
Vorige week reisde een delegatie van 20 vrijwilligers naar Ternopil met twee vrachtwagenladingen hulpgoederen; ook de bus was, naast vrijwilligers, volgeladen met hulpgoederen. Eén vrachtwagen bleef achter en is geschonken aan lokale hulpverleners om transport binnen Oekraïne mogelijk te maken.
Oprichter Arnaud Dijkstra: “Door onze aanwezigheid ter plekke weten we precíes wat nodig is. Onze lijnen met lokale partners, politie, defensie en overheid zijn sterker dan ooit. Daardoor zamelen we gerichter in en komen de juiste goederen op de juiste plek.” “Normaal pak ik dozen in, in ons pakhuis in Haulerwijk,” zegt de gepensioneerde vrijwilliger Adry. “Maar nu zag ik met eigen ogen in welke ellende onze spullen terechtkomen. Dat raakt.”
Oorlogswinter op komst – steun is cruciaal
Met de spanningen langs de NAVO-grens en aanhoudende aanvallen neemt de druk op burgers toe. De Friese Rijders bereiden zich voor op grootschalige winterhulp: warmte- en energievoorzieningen, voedselhulp en medische ondersteuning.
Oproep aan Nederland: help mee – met donaties in geld of goederen, media-aandacht en uw netwerk. Iedere bijdrage telt.
Bron: Friese Rijders
Foto’s: Jarno van den Noort
Catharina Glazenburg