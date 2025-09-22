Gasunie-installatie Scheemda voor het eerst open bij 15-jarig bestaan

SCHEEMDA – De Gasunie-installatie in Scheemda vierde dit weekend het vijftienjarig bestaan met een open dag. Voor het eerst konden bezoekers het normaal afgesloten terrein betreden en een kijkje achter de schermen nemen.
De installatie werd vijftien jaar geleden gebouwd om aardgas samen te persen en door te voeren in het landelijke netwerk. Tegenwoordig speelt de locatie ook een rol in de energietransitie. Zo wordt er gewerkt aan projecten rond waterstof, CO₂-opslag en warmtenetwerken.
Volgens Gasunie is het doel van de open dag om openheid te bieden en misverstanden weg te nemen. Het bedrijf benadrukt dat de overgang naar een volledig gasloze samenleving tijd kost en dat aardgas voorlopig nog nodig blijft.
Bezoekers maakten kennis met de werkzaamheden op het terrein en konden ook de wetenschapstruck van de Rijksuniversiteit Groningen bekijken, die de energievraagstukken van de toekomst liet zien.
Malou Vos