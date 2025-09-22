Grote belangstelling voor inloopbijeenkomst over bouwplannen voormalig dorpshuis Het Oude Wapen in Blijham

BLIJHAM – Vanavond vond in MFA De Koningsspil een drukbezochte inloopbijeenkomst plaats over de toekomst van de locatie van het voormalige dorpshuis Het Oude Wapen aan het Dorpsplein in Blijham. De bijeenkomst werd georganiseerd door architectenbureau Van der Grijspaarde, in samenspraak met opdrachtgever Havos en de gemeente Westerwolde.
Plan voor 17 appartementen
Tijdens de avond werd het plan gepresenteerd om op de plek van het voormalige dorpshuis een appartementencomplex met in totaal 17 woningen te realiseren. Sommige bezoekers merkten op dat de voorgestelde bouwstijl doet denken aan die van het voormalige gemeentehuis in Blijham. Naar verluidt wordt volgend jaar, mits de bouwvergunningen rond zijn, met de bouw begonnen.
Het Oude Wapen: sociaal hart van het dorp
Het Oude Wapen speelde jarenlang een centrale rol in het dorpsleven. Het pand aan de Hoofdweg 70 bood onderdak aan tal van verenigingen, kantoorruimte aan Buurtzorg en was onder meer het toneel van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. Ook bevond zich in het pand de woning van eigenaresse, Fally Spit Koning, die op 3 mei 2021 plotseling op 77-jarige leeftijd overleed. Omdat er geen opvolger was, werd het pand te koop aangeboden.
Pogingen tot heropening
Eind 2021 werd door de initiatiefgroep Buitengewoon Blijham, de dorpsraad en Harm Frits Korvemaker een bijeenkomst georganiseerd om te onderzoeken of het dorpshuis heropend kon worden. Er werd zelfs een vijfkoppig bestuur onder de naam Stichting Dorpshuis Het Oude Wapen Blijham MFA gevormd. Ondanks de inzet lukte het echter niet om het pand aan te kopen.
Nieuwe eigenaar en plannen
Het gebouw werd uiteindelijk in 2022 voor €200.000 gekocht door vastgoedondernemer Han Vos van het bedrijf Havos. Sindsdien ligt het dorpshuis er vervallen bij, met dichtgetimmerde ramen, achterstallig onderhoud en overwoekerend onkruid – tot onvrede van veel dorpsbewoners.
Foto’s: Jan Glazenburg