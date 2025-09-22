Herfsttuinenmarathon op 4 en 5 oktober

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 22 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRIS MET OPKLARINGEN | EEN PAAR LOKALE BUIEN

Het is een vrij mooie dag om de week mee te beginnen want er zijn veel en ook brede opklaringen. Het blijft niet helemáál droog want heel lokaal kan een kleine bui vallen. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 15 graden en wind is zwak tot matig uit het noorden (vanmiddag windkracht 3 of 4).

Vanavond neemt de wind af en vannacht is er weer weinig wind. Maar het blijft wisselend met opklaringen maar verspreid ook een paar buien. Minimumtemperatuur komende nacht van 6 tot 10 graden. Morgenochtend is een buitje ook nog mogelijk maar verder is het droog met zonnige perioden en wolkenvelden. De wind waait morgen uit het noordoosten en is dan windkracht 2 tot 4. Maximum morgen rond 15 graden.

Ná morgen gaan we profiteren van een sterk hogedrukgebied boven Zweden. Het wordt dan meest zonnig en droog, maar de temperatuur verandert daarbij maar weinig. Dat betekent dus maxima rond 16 graden, en minimum later in de week rond 8 graden. Volgend weekend wordt het waarschijnlijk iets zachter.