Herfsttuinenmarathon op 4 en 5 oktober

GRONINGEN, DRENTHE NOORDWEST NEDERSAKSEN – De herfsttuinenmarathon in de provincies Groningen en Drenthe en in Noordwest Nedersaksen is dit jaar op 4 en 5 oktober.
Het tuinjaar loopt zo zoetjesaan ten einde, maar er is in de tuinen van Het Tuinpad Op nog veel te zien en te genieten. Nog een laatste keer dit jaar de mogelijkheid om tuinen in een nazomerse sfeer te bezoeken.
Jaarlijks organiseert de stichting ‘Het Tuinpad Op/In Nachbars Garten’ een aantal tuinenmarathons. Tijdens zo’n weekend kan een selectie van de aangesloten tuinen worden bezocht zonder dat daarvoor een afspraak moet worden gemaakt. De deelnemende tuinen openen dan van 11-17 uur de tuinpoorten. De entree varieert: gratis, entree of een vrije gift.
De lijst met open tuinen wordt voortdurend bijgewerkt en is te vinden op https://www.hettuinpadop.nl/herfsttuinenmarathon-2025-agd666-nl.
Op www.hettuinpadop.nl staan ook gedetailleerde beschrijvingen en foto’s van de tuinen.
