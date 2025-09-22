DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Tussen zaterdag 21.00 en zondag 09.00 uur is aan de Im Haseknie, ter hoogte van nummer 111, een witte Mercedes-Benz aangereden. De dader reed vermoedelijk in een blauwe auto. Hij/zij is doorgereden. Getuigen met informatie over het onbekende voertuig of de bestuurder ervan worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.

Papenburg

Tussen vrijdag en zondag is bij een restaurant aan de An der Alten Werft ingebroken. De daders forceerden met geweld een venster en doorzochten de verschillende ruimtes. Er werden meerdere flessen sterke drank gestolen. De schade wordt op 1.500 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/926-0.

Vanmiddag vond omstreeks 13.30 uur op de rotonde Splitting rechts/Umländerwiek links in Papenburg een verkeersongeval plaats. Een 15-jarig meisje reed met haar e-scooter richting de Combi supermarkt. Tegelijkertijd reed een onbekende auto – een ouder, groen VW-model met opvallende oranje letters op de motorkap – de rotonde op vanuit Surwold richting Mittelkanal. Er vond een aanrijding plaats tussen de auto en de e-scooter. Het meisje kwam ten val en raakte lichtgewond. De onbekende bestuurder reed verder zonder zich om het slachtoffer of de schade te bekommeren. Getuigen met informatie over de omstandigheden van het ongeval of de vluchtende auto worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.

Hilkenbrook

Gisteren is tussen 11.30 en 17.50 uur bij een kerk aan de Dorfplatz in Hilkenbrook ingebroken. De daders gingen er met het offerblok (dat overigens vastgeschroeft zat) met inhoud vandoor. Ook is in de omgeving van de “Grünen Kirche” een boomstronk vernield. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.

Bunde

Op 17 september, omstreeks 15.00 uur, reed een 82-jarige man met zijn motorfiets op de Boenster Straße richting Bunde. Tegelijkertijd reed een onbekende weggebruiker met zijn auto op de Tjüchenweg en wilde linksaf de Boenster Straße inslaan. Hij zag de 82-jarige, die voorrang had, niet. Er vond een aanrijding plaats, waarbij hij ten val kwam en lichtgewond raakte. De bestuurder van de auto verliet de plaats van het ongeval. Getuigen met informatie over de vluchtmisdrijf worden verzocht contact op te nemen met de politie.

De politie heeft vrijdagochtend een 58-jarige man gearresteerd die internationaal gezocht werd. Er was een Europees arrestatiebevel voor uitlevering aan de Poolse autoriteiten tegen hem uitgevaardigd. De man was passagier in een internationale bus die van Nederland naar Duitsland reed. In het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles hielden agenten de bus rond 10.45 uur bij de parkeerplaats Bunderneuland aan. Een controle van de persoonlijke gegevens van de 58-jarige Nederlander wees uit dat er een Europees arrestatiebevel tegen hem liep. De man was in Polen veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Hij werd aangehouden. De man is bij de districtsrechtbank Norden voorgeleid, waar een bevel tot voorlopige hechtenis werd uitgevaardigd. Vervolgens werd hij overgebracht naar een penitentiaire inrichting. De uitleveringsprocedure loopt nu bij het verantwoordelijke Openbaar Ministerie in Oldenburg.

Agenten hebben zondag aan de Duits-Nederlandse grens bij een 24-jarige Nederlander een vuurwapen en een magazijn, gevuld met munitie, in beslag genomen. De 24-jarige werd rond 12.35 uur tijdens een grenscontrole bij de parkeerplaats Bunderneuland aan de Autobahn 280, aangehouden. Hij zat als passagier in een auto komende vanuit Nederland. Tijdens een doorzoeking van het voertuig namen agenten een geladen vuurwapen met een magazijn met acht patronen in beslag. Het wapen zelf was niet volledig geladen. De man had ook een vlindermes bij zich.

Het vuurwapen en het mes zijn in beslag genomen. Er is een onderzoek gestart tegen de 24-jarige Nederlander wegens verdenking van overtreding van de Wapenwet. Na het politieonderzoek kon de man zijn weg vervolgen.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg